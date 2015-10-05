Кличко: Відсьогодні в Києві розпочато підключення до опалення об'єктів соціальної сфери

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє прес-служба очільника столиці.

«Я дав розпорядження, щоб відсьогодні розпочали процес підключення до опалення дитячих садків, шкіл, лікарень. Цей процес займе декілька днів», - наголосив мер Києва.

Кличко зазначив, що підключення відбуватиметься в два етапи – спочатку соціальні заклади, а потім – житловий фонд.

Мер Києва також підкреслив, що столична влада робить все для запровадження в місті європейської системи енергозбереження. Зокрема, зауважив Кличко, завершується програма встановлення 4000 будинкових теплолічильників, з яких вже встановлено понад 3000. «Це збереження не лише тепла, це – збереження грошей киян. В кожному будинку, де стоїть такий лічильник, буде економія на оплаті за тепло до 30%», - додав Київський міський голова.

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Крім того, наголосив Кличко, запроваджується система, яка дозволяє регулювати подачу тепла в квартири. «Ми часто стикаємося з ситуацією – на вулицях тепло, а наші батареї дуже гарячі. Ми відчиняємо вікна, але при цьому ми сплачуємо за тепло», - сказав він.

Мер підкреслив, що у понад 50-ти столичних будинках буде проведена реконструкція індивідуальних теплових пунктів і буде встановлена система погодного регулювання подачі тепла, що дозволить мешканцям економити енергію і кошти. «Такий тепловий пункт розрахований на один будинок. Коштує приблизно 300 тис грн. Але за три роки ці витрати окуповуються. Така система повинна працювати в кожному будинку», - наголосив Кличко.

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