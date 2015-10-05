У Києві на Печерську може з'явитися вулиця Івана Павла II

У КМДА триває обговорення перейменувань вулиць міста / Фото УНІАН

У Києві може з’явитися вулиця Івана Павла ІІ та проспект Соборності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 5 жовтня відбулося чергове засідання комісії з питань найменувань, члени якого за результатами громадського обговорення, що тривало з 3 серпня до 3 жовтня, підтримали перейменування 11 вулиць, назви яких пов’язані з комуністичним тоталітарним режимом.

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Так, у Голосіївському районі вулицю Андрія Бубнова та Чапаєвське шосе, провулок Радянський пропонують перейменувати на вулицю Маричанську, провулок Віто-Литовський та провулок Владислава Заремби.

У Святошинському районі вулиці Картвелішвілі пропонують надати ім’я Володимира Покотила, а провулки Івана Федька та Ульянова перейменувати у провулок Якова Шульгина та Осінній.

Планується, що вулиця Миколи Лукашевича у Солом’янському районі носитиме ім’я видатного українця Івана Огієнка, а вулиця Командарма Каменєва у Печерському районі – Петра Болбочана.

Крім того, проспекту Червонозоряному у Голосіївському та Солом’янському районах пропонується присвоїти назву проспект Валерія Лобановського.

Змінять свої назви й дві площі: Ленінградська та Дружби народів СРСР. Кияни підтримали їхнє перейменування на Дарницьку та Оболонську.

Також члени комісії розглянули пропозиції щодо перейменування ще 5 вулиць столиці, а саме: вулиці Ванди Василевської у Шевченківському районі на вулицю Януша Корчака; вулиці Патріса Лумумби у Печерському районі на вулицю Івана Павла ІІ; вулиці Михайла Мишина у Солом’янському районі на вулицю Сім’ї Ідзіковських; вулиці Миколи Кравченка у Шевченківському районі на вулицю Вільгельма Котарбінського.

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За пропозицією Українського інституту національної пам’яті проспект Возз’єднання у Дніпровському районі пропонується перейменувати на проспект Соборності.

Найближчим часом на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації розпочнеться громадське обговорення цих перейменувань, йдеться в повідомленні.