У Києві двічі напали на агітаторів УКРОПу, у партії не виключають політичної вмотивованості (фото)

У Києві за вихідні двічі напали на агітаторів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» та вщент рознесли агітаційну платформу партії.

Так, у неділю ввечері, близько 18.00, троє молодиків спортивної зовнішності напали на агітаторів УКРОПу, які проводили передвиборчу агітацію на проспекті Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ). Унаслідок нападу був повністю зруйнований агітаційний куб, агітатори УКРОПу не постраждали.

Представники Київської міської організації партії вже звернулися до Голосіївського РУВС із заявою про вчинення правопорушення та сподіваються на об’єктивний та неупереджений розгляд справи.

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Крім цього, в суботу в Оболонському районі столиці на вулиці Мате Залки, 5 (кінотеатр Братислава) близько 14:30 стався подібний інцидент. Двоє молодиків спортивної зовнішності відверто провокували волонтерів УКРОПу, які здійснювали агітацію. Агітатори УКРОПу не піддались на образи та провокації «тітушок» та вчасно викликали патруль поліції.

«Вже не вперше чиниться тиск на представників УКРОПу. Тепер дійшло до фізичного нападу на агітаторів. Два подібних випадки за вихідні – це, однозначно, сплановані напади провокаторів, які діють при потуранні влади, а, можливо, й за її схвалення. Ми закликаємо владу схаменутися і забезпечити рівноправну політичну конкуренцію та виборчий процес із дотриманням всіх норм закону і правопорядку», – заявив член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», керівник Київської міської організації партії Дмитро Сіманський.

У Київському УКРОПі закликають представників правоохоронних органів не «спускати на гальмах» справи щодо нападів на опозиційні сили. У партії також засуджують будь-які прояви нечесної політичної конкуренції. Будь-який політично вмотивований тиск на представників політичних партій має бути якнайшвидше розглянутий правоохоронними структурами, а винні мають понести покарання відповідно до українського законодавства.

Крім того, у партії повідомили, що всупереч виборчому законодавству, кандидатам в депутати від «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» почали відмовляти у проведенні агітації.