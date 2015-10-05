Кличко обіцяє встановити погодні регулятори опалення у 50 будинках Києва

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

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"У більш ніж 50 житлових будинках столиці буде проведена реконструкція індивідуальних теплових пунктів, яка включає установку погодного регулятора. Багато киян скаржаться на нестачу тепла в будинках або навпаки, коли через зміну погодних умов у квартирі дуже спекотно, що призводить до додаткової втрати енергії і додаткових рахунків, які отримують кияни за опалення. Щоб зробити більш ефективним використання джерел енергії та зменшити цифри в платіжках, ми встановлюємо регулятори тепла у 50 будинках", - сказав Кличко.

Мер пояснив, що системи регулювання теплоспоживання передбачають: якщо на вулиці теплішає - подача тепла в квартири зменшується, холоднішає - температура автоматично додається.

Кличко також наголосив, що при реконструкції теплопунктів встановлюють теплові насоси. Це дозволяє уникнути випадків, коли в одній квартирі жарко, а в іншій - холодно.

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Орієнтовна вартість робіт у 50 будинках - близько 300 тис. грн. Ціна залежить від проекту і включає закупівлю обладнання, монтажні та будівельні роботи тощо.

Київський міський голова також заявив, що столична влада закінчує програму установки 4 тисяч будинкових теплолічильників, з яких вже встановлено більше 3 тисяч. Він підкреслив, що якщо встановлення теплових лічильників дозволяє заощадити 30% тепла, то система погодного регулювання додатково заощаджує близько 20% енергії.

Раніше повідомлялося, що з 5 жовтня у Києві почнуть в індивідуальному порядку вмикати опалення в дитсадках, школах і лікарнях, якщо будуть надходити заявки від керівників.