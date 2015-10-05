Кличко: Рішення по виплаті зовнішнього боргу буде прийняте в інтересах Києва і киян

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам.

«Ще у 2005 році попередні керівники міста Києва взяли зовнішні позики для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту та метро на Троєщину. Кредити взяли, а міст не побудували, метро не провели. А сьогодні нам необхідно повертати ті борги. Для мене сьогодні є пріоритетом підготовка міста до зими, життєзабезпечення Києва, щоб було тепло і в квартирах киян, і в дитячих садках, і в школах та лікарнях. Для мене важливо, щоб люди, які стоять на межі виживання, мали можливість отримати доступні ліки та продукти. Тому сьогодні Київрада розглядає питання щодо можливості накладення мораторію на виплату зовнішнього боргу. І в цьому ключі я виходжу виключно з інтересів міста Києва та його мешканців», – підкреслив Кличко.

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Мер зазначив, що сума зовнішнього боргу складає 5,5 млрд грн. І зауважив, що сьогодні делегація від київської влади перебуває у Лондоні, де відбудуться перемовини з представниками кредиторів.

«Ми ухвалимо рішення, яке в першу чергу відповідатиме інтересам Києва і киян», – наголосив Кличко.