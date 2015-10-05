У дитсадках та лікарнях Києва починають вмикати опалення
У Києві з сьогоднішнього дня почнуть в індивідуальному порядку вмикати опалення в дитсадках, школах і лікарнях, якщо будуть надходити заявки від керівників.
Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації. "Керівникам теплопостачальних підприємств і організацій, незалежно від форми власності, за умови готовності системи теплопостачання забезпечити з 5 жовтня підключення систем теплопостачання в пологових будинках, лікувальних установах, дошкільних і навчальних закладах, а також в соціальних установах, підпорядкованих департаменту соціальної політики КМДА", - йдеться в розпорядженні.
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За даними синоптиків з середини цього тижня в Україні значно похолодає: вже в середу вдень буде від +8 до +10°С, а в ніч на четвер температура може впасти до +1-3°С.
У житлових будинках опалення вмикають, коли середньодобова температура впродовж кількох днів не піднімається вище +8°С.