У дитсадках та лікарнях Києва починають вмикати опалення

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації. "Керівникам теплопостачальних підприємств і організацій, незалежно від форми власності, за умови готовності системи теплопостачання забезпечити з 5 жовтня підключення систем теплопостачання в пологових будинках, лікувальних установах, дошкільних і навчальних закладах, а також в соціальних установах, підпорядкованих департаменту соціальної політики КМДА", - йдеться в розпорядженні.

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За даними синоптиків з середини цього тижня в Україні значно похолодає: вже в середу вдень буде від +8 до +10°С, а в ніч на четвер температура може впасти до +1-3°С.

У житлових будинках опалення вмикають, коли середньодобова температура впродовж кількох днів не піднімається вище +8°С.