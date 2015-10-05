У Кличка почали встановлювати в київських будинках погодні регулятори тепла

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції одного з будинків по вулиці Теремківській, де вже встановлено систему регулювання подачі тепла, передає прес-служба КМДА.

«У понад 50 житлових будинках столиці буде проведено реконструкцію індивідуальних теплових пунктів, яка включає встановлення погодного регулятора. Багато киян скаржаться на нестачу тепла в будинках чи навпаки, коли через зміну погодних умов у квартирі дуже спекотно, що призводить до додаткової втрати енергії та додаткових рахунків, які отримують кияни за опалення. Щоб зробити більш ефективним використання джерел енергії та зменшити рахунки у платіжках, ми встановлюємо регулятори тепла у 50-ти будинках. Якщо на вулиці теплішає, подача тепла в квартири зменшується, холоднішає – температура автоматично додається», – зазначив Кличко.

Крім того, зауважив мер, у рамках реконструкції теплопункту встановлюються теплові насоси. Це дозволяє зробити більш рівномірним та комфортним розподіл тепла у будинку. Тобто уникнути випадків, коли в одній квартирі спекотно, а в іншій – холодно.

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Київський міський голова розповів, що столична влада завершує програму встановлення 4 тисяч будинкових теплолічильників, з яких вже встановлено понад 3 тисячі. І зазначив, якщо встановлення теплових лічильників дозволяє заощадити 30% тепла, то така система погодного регулювання економить додатково близько 20% тепла, а отже і коштів.

«Ми будемо робити все, щоб такою системою згодом були оснащені всі будинки міста, адже це економія енергії та фінансів кожної родини», – сказав Кличко. Орієнтовна вартість робіт у півсотні будинків – близько 300 тис. грн. Ціна залежить від проекту та включає закупівлю обладнання, монтажні та будівельні роботи тощо.