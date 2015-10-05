У Києві трамваям №5 і №28 додадуть зупинок

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Додаткові зупинки з'являться на вул. Милославській.

Перша – "Ліцей № 293" в обох напрямках (між зупинками "вулиця Милославська" і "РПС").

Друга зупинка – "Мікрорайон №20" у напрямку просп. Маяковського, за поворотом із вул. Закревського на вул. Милославську.

Як повідомлялося, під Києвом знову тліє торф, дим до столиці повернувся.