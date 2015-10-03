За 2 місяці у Києві звільнили 28 патрульних поліцейських - Аваков

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Чернівцях, де сьогодні почався набір до патрульної поліції, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

Водночас соціологічні дослідження свідчать, що їм довіряє 85 відсотків киян. За словами глави МВС, за результатами соціологічних замірів рівень довіри до міліції становив лише 5 відсотків.

Після близько 2,5 місяців роботи поліції Києва за результатами двомісячної роботи із двох тисяч поліцейських "відсіялися" лише 28 працівників, наголосив Арсен Аваков.

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"Ми очікували відсіву 10-20 відсотків, але аж ніяк не так мало", – додав урядовець.

Аваков зазначив, що двох осіб звільнили "за підозрою або за фактом непорядних дій з грошима". Ці порушення виявила внутрішня служба моніторингу.

За словами міністра внутрішніх справ, подібними є показники і в Одесі, Львові та Харкові, де вже працюють нові патрулі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Чернівцях стартував набір до патрульної поліції, у ході якого планують набрати 340 осіб.