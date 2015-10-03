Тепло в школах і лікарнях Києва може з'явиться з 5 жовтня

Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«За індивідуальними заявками до районних управлінь освіти або охорони здоров’я міська влада готова підключати до опалення окремі заклади соціальної інфраструктури, оскільки наступного тижня вже очікується значне похолодання вночі», – сказала вона.

При цьому Старостенко запевнила, що практично всі навчальні заклади столиці вже готові до початку опалювального сезону. Вже виконано капітальний ремонт 137 дахів, 35 фасадів, замінено вікна у 166 навчальних закладах, повірено 261 тепловий лічильник. Загалом на підготовку до осінньо-зимового періоду в міському бюджеті передбачено 41,5 млн грн.

«Місто також планує провести термосанацію приміщень 11 дитсадків. На це зі столичного бюджету було виділено 86 млн грн, тобто по 8 мільйонів на кожен дитсадок», – додала вона.