У Києві через повідомлення про замінування закрито вокзал - очевидець
00:09, 03 жовтня 2015Київ
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У Києві через повідомлення про замінування закрито залізничний вокзал.
Рух поїздів здійснюється за розкладів / УЗ
Про це УНІАН повідомив очевидець з місця події.
Правоохоронці, присутні на місці підтвердили інформацію про нібито мінування.
При цьому зазначили, що рух поїздів здійснюється за розкладом.
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Раніше УНІАН повідомляв, що вночі, 29 вересня, стався вибух біля будівлі Південного залізничного вокзалу, постраждала жінка.
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