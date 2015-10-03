У Києві через повідомлення про замінування закрито вокзал - очевидець

00:09, 03 жовтня 2015
Київ
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У Києві через повідомлення про замінування закрито залізничний вокзал.

/ УЗ

Про це УНІАН повідомив очевидець з місця події.

Правоохоронці, присутні на місці підтвердили інформацію про нібито мінування.

При цьому зазначили, що рух поїздів здійснюється за розкладом.

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Раніше УНІАН повідомляв, що вночі, 29 вересня, стався вибух біля будівлі Південного залізничного вокзалу, постраждала жінка.

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