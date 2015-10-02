У Києві на вихідних обмежать рух по бульв. Шевченка

На час проведення робіт з асфальтування проїжджої частини дороги бульвару Тараса Шевченка громадський транспорт буде працювати за зміненою схемою. Про це повідомили в "Київпастрансі".

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З 22:00 2 жовтня до 14:00 4 жовтня закривається рух тролейбусів № 5, 8, 9, 17 на ділянці від Повітрофлотського шляхопроводу до площі Льва Толстого.

З 3 жовтня до 14:00 4 жовтня працюватиме тимчасовий автобусний маршрут № 8ТР: Повітрофлотський шляхопровід – просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги – Повітрофлотський шляхопровід.

Також організована тимчасова кінцева зупинка тролейбусів№5, 8, 9, 17 і автобуса № 8ТР на просп. Перемоги в районі Повітрофлотського шляхопроводу.

У прес-службі додали, що пасажири автобусів № 8ТР на період обмеження руху з 3 жовтня по 04 жовтня отримають право проїзду в автобусах № 8ТР за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі.

Нагадаємо, зараз у місті ведеться активний ремонт доріг по вул. Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, на площі Перемоги та на Південному мості, через що виникають пробки.