Кличко відзвітував щодо впровадження технології Smart City в Києві

Столична влада і надалі впроваджуватиме у Києві технології «Smart City», щоб життя кожного мешканця столиці було більш комфортним, зручним і безпечним.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на KYIV SMART CITY FORUM 2015.

Мер підкреслив, що «розумне місто» – це найкраща модель розвитку міста на основі використання сучасних технологій.

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«Реалізовуючи технології «Smart City», ми поліпшуємо життя міста, інвестуємо в розвиток його інфраструктури. Я знайомий із системами «Smart City» у різних містах світу. Я багато подорожую і під час кожної зустрічі з мерами інших міст ставлю питання: які нові технології використовують у вашому місті, вашій країні? І з великим задоволенням кожен мер презентує результати роботи «Smart City». Київ теж не стоїть на місці. І ми крок за кроком робимо наше стародавнє гарне місто одночасно сучасним, використовуючи передові технології, які працюють в усьому світі», – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що вже сьогодні кияни можуть побачити перші результати впровадження технологій «Smart City» – це і відкритий електронний бюджет, і онлайн закупівлі, і відкриті тендери, і безкоштовний Wi-Fi у київському метро.

«Кияни вже відчувають результати від впровадження технологій «розумного міста», і, впевнений, що у найближчому майбутньому вони будуть ще більш помітними. Одне з ключових завдань було для мене – зробити владу підзвітною, прозорою і доступною для людей. І в цьому напрямку ми відкрили документообіг КМДА, зробили відкриті тендери, електронні торги, відкритий електронний бюджет, що дає можливість контролювати всі доходи і витрати не тільки міського бюджету, а й бюджету кожного району, школи, ЖЕКу, дитсадка», – сказав Київський міський голова. Мер наголосив, що використання сучасних технологій також унеможливлює зловживання бюджетними коштами.

«Завдяки впровадженню сучасних технологій ми не даємо можливості нечесним на руку чиновникам використовувати у своїх інтересах бюджет міста чи підприємства. Ця прозорість і звітність – головна складова боротьби з корупцією», – зазначив Кличко.

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Також на форумі був підписаний меморандум про співпрацю між київською владою, бізнесом та громадськістю щодо об’єднання зусиль для побудови міста майбутнього, сучасного Києва за допомогою технологій SMART CITY.

«Ми робимо все, щоб Київ відповідав критеріям сучасного міста. «Smart City» – це можливість отримати комплексний сервіс, щоб життя кожного мешканця Києва ставало більш комфортним і зручним», – сказав Кличко.

Після форуму мер оглянув нові сучасні технології та вироби, зокрема, «розумну лаву», від якої можна підзарядити телефон і отримати Wi-Fi. Перші «розумні» лави вже найближчим часом з’являться на вулицях Києва.