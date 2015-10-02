У найближчі три роки в Києві планують побудувати 3 дитсадки та 5 шкіл

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації, Ганна Старостенко під час свого виступу на сесії Київради щодо капітальних ремонтів та реконструкції закладів освіти міста Києва.

«Відбудувавши цього року два перші довгобуди, ми не зупиняємось на завершенні існуючих будівництв. Протягом наступних кількох років місто ставить перед собою завдання завершити будівництво ще двох закладів, яке триває вже близько 5 років – спеціалізованих шкіл № 114 та № 23», – зазначила вона.

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Зокрема, за словами Старостенко, на добудову школи № 23 Деснянського району місто закладає в бюджет 67,2 млн грн, а навчального закладу № 114 – 54 млн грн.

«П’ять років тому, до закриття на капітальний ремонт, школа № 114 вважалася одним із кращих спеціалізованих закладів із поглибленим вивченням англійської мови, у якому навчалося майже 400 учнів. Нині 202 учнів змушені навчатися у приміщеннях трьох інших навчальних закладів. Саме тому місто вважає одним із пріоритетних завдань відбудувати заклад вже найближчим часом», – додала вона.