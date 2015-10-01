Звільнення Целовальника - ще одна сходинкою у боротьбі Кличка з корупціонерами - експерт

Так прокоментував звільнення Сергія Целовальника з посади головного архітектора Києва заступник голови ГО « Центр правової допомоги «ІСКРА» з питань ЖКГ Олексій Заїка, передає «Єдність».

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«Звільнення Целовальника і його замів стало логічним завершенням «чистки» одного з найкорумпованіших департаментів КМДА. Ще раніше, після звільнення його зама Андрія Вавриша, це кадрове рішення напрошувалося само собою. Тим більше що кияни продовжували скаржитися на «політику» головного архітектора міста, кожне рішення якого викликало обурення у столичних жителів. Таким чином, ми спостерігаємо за системною боротьбою Кличка з корупціонерами у верхівці столичної влади», - зазначає Олексій Заїка.

За його словами, з кожним звільненням керівництва в міськадміністрації Кличко ніби дає зрозуміти всім чиновникам: якщо не чистий на руку, або йди сам, або тебе звільнять публічно, або ж працюй чесно. “

«За офіційною інформацією, Кличко вже звільнив близько 400 чиновників різної ланки, і анонсував, як і у випадку з посадами в Департаменті архітектури, відкриті публічні конкурси. Це вселяє надію на те, що нинішній мер готовий прийняти в свою команду нових людей, які будуть працювати чесно і в інтересах міської «кишені», читайте бюджету, а не свого особистого», - підкреслив експерт.