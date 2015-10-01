Київська влада оновила транспортний парк столиці сучасними тролейбусами

"Ми робимо все, щоби Київ був сучасним і комфортним містом, по якому зручно пересуватися – і неабияку роль в цьому відіграє громадський транспорт. Ми оновлюємо рухомий склад комунального транспорту, відкриваємо нові маршрути", - сказав Кличко.

8 тролейбусів будуть направлені на новий тролейбусний маршрут №47, який з’єднає Троєщину с Оболонню, що дасть змогу швидше і комфортніше пасажирам діставатись до ст. метро Мінська. 2 тролейбуси курсуватимуть на маршруті №29, решту направлять на посилення інших маршрутів, де є потреба.

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"Тролейбуси сучасні, комфортні, мають низький рівень підлоги, що дозволяє обслуговувати пасажирів з обмеженими фізичними можливостями", - сказав мер, оглянувши салон одного з нових тролейбусів.

У межах чинного контракту, що фінансується за кредитною угодою з ЄБРР, до кінця 2015 року Київ отримає 66 тролейбусів особливо великої місткості. 15 Київ вже отримав навесні, і зараз - 13 тролейбусів.

15 тролейбусів, отриманих навесні, були направлені на маршрути на житловому масиві Троєщина. Як наслідок, зменшився час очікування пасажирів на зупинках та підвищилась комфортність перевезень пасажирів завдяки новому сучасному громадському транспорту.

Очільник "Київпастрансу" також продемонстрував меру "соціальне таксі" - спеціально обладнаний мікроавтобус, який буде возити до школи дітей з обмеженими можливостями у Деснянському районі Києва.