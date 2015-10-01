Кличко вибачився перед киянами за затори і повідомив дати завершення дорожніх робіт

Зокрема, наразі у місті ведеться активний ремонт доріг по вул. Васильківській, бульвару Тараса Шевченка, на площі Перемоги та на Південному мосту, через що виникають затори.

«Ці автошляхи характеризуються великою інтенсивністю руху транспорту. А зараз тут триває активна фаза ремонту. Ми застосовуємо сучасну європейську технологію укладки асфальту, що дозволить покриттю витримувати значно більші навантаження, а отже, слугувати місту десятиліттями», – зазначив Кличко.

Приміром, на Південному мосту дорожники укладають литий асфальтобетон за швейцарською технологією – гусасфальт, який здатний витримувати великі навантаження та коливання самої споруди. А на бульварі Шевченка верхній шар покриття буде з полімер-асфальтобетону, який порівняно зі звичайним асфальтобетоном є довговічнішим і тому застосовується на дорогах з інтенсивним рухом.

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За словами міського голови, саме через використання нових технологій на заміну дорожнього покриття на цих об’єктах потрібно досить багато часу.

«Я перепрошую у киян за незручності, затори, які виникають під час поїздки цими дорогами. Процес дійсно досить тривалий і ми працюємо цілодобово, щоб прискорити здачу об’єктів, проте якісна робота потребує часу», – підкреслив Кличко.

Найближчим часом, 5 жовтня, дорожники завершать оновлення покриття на площі Перемоги. Обмеження для руху по Південному мосту будуть зняті 14 жовтня. Роботи на бульварі Шевченка заплановано виконати до 20 жовтня.