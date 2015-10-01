Кличко вибачився перед киянами за затори і повідомив дати завершення дорожніх робіт

17:32, 01 жовтня 2015
Київ
139

Мер Києва Віталій Кличко приносить киянам вибачення за незручності, які створюють ремонтні роботи на головних столичних магістралях.

h

Зокрема, наразі у місті ведеться активний ремонт доріг по вул. Васильківській, бульвару Тараса Шевченка, на площі Перемоги та на Південному мосту, через що виникають затори.

«Ці автошляхи характеризуються великою інтенсивністю руху транспорту. А зараз тут триває активна фаза ремонту. Ми застосовуємо сучасну європейську технологію укладки асфальту, що дозволить покриттю витримувати значно більші навантаження, а отже, слугувати місту десятиліттями», – зазначив Кличко.

Приміром, на Південному мосту дорожники укладають литий асфальтобетон за швейцарською технологією – гусасфальт, який здатний витримувати великі навантаження та коливання самої споруди. А на бульварі Шевченка верхній шар покриття буде з полімер-асфальтобетону, який порівняно зі звичайним асфальтобетоном є довговічнішим і тому застосовується на дорогах з інтенсивним рухом.

Читайте такожКличко хоче створити систему управління, яка має унеможливити корупцію у міській владі

За словами міського голови, саме через використання нових технологій на заміну дорожнього покриття на цих об’єктах потрібно досить багато часу.

«Я перепрошую у киян за незручності, затори, які виникають під час поїздки цими дорогами. Процес дійсно досить тривалий і ми працюємо цілодобово, щоб прискорити здачу об’єктів, проте якісна робота потребує часу», – підкреслив Кличко.

Найближчим часом, 5 жовтня, дорожники завершать оновлення покриття на площі Перемоги. Обмеження для руху по Південному мосту будуть зняті 14 жовтня. Роботи на бульварі Шевченка заплановано виконати до 20 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter