Понад 300 тисяч киян отримали соціальну допомогу до Міжнародного дня громадян похилого віку

Понад 300 тисяч киян отримали разову соціальну допомогу від столичної влади до Міжнародного дня громадян похилого віку.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з головами та активістами громадських організацій ветеранів з нагоди Дня ветерана та Міжнародного дня громадян похилого віку.

«У Києві сьогодні найдешевший соціальний хліб. Основний набір ліків можна купити за найнижчими цінами в Україні, а віднедавна ми впровадили програму, завдяки якій 10 найменувань ліків – у першу чергу для лікування серцево-судинних захворювань – ви можете придбати зі знижкою до 70%. Ми зберегли безкоштовний проїзд пенсіонерам і надаємо соціальну допомогу пенсіонерам і ветеранам, розуміючи, наскільки це для вас важливо», – зазначив Кличко.

Він зауважив, що з нагоди відзначення 70-ї річниці закінчення Другої світової війни всі київські ветерани війни одержали адресну соціальну матеріальну допомогу. Її сума склала більше 24 млн. гривень.

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І зауважив, що київська влада підтримує діяльність громадських організацій ветеранів міста. Так, через міську цільову програму «Соціальне партнерство» на 2015 рік передбачена фінансова підтримка більше 30 ветеранських організацій на суму 2,3 млн грн. Станом на сьогодні профінансовано більше 1 млн грн.

«Понад 300 тис киян отримали соціальну допомогу до Міжнародного дня громадян похилого віку», – сказав Кличко.

Мер побажав ветеранам здоров'я і зазначив, що столична влада і надалі робитиме все, щоби полегшити життя столичних ветеранів і літніх людей і зробити його більш комфортним.

Київський міський голова оглянув Всеукраїнську виставку творчих робіт людей похилого віку, а після цього поспілкувався з ветеранами за чаєм.