Жителі Воздвиженки протестують проти будівництва депутата від "УДАРу"
30 вересня мешканці Воздвиженки перекрили рух будівельного транспорту по вулиці Кожум’яцькій, 20 та розпочали безстрокову акцію протесту проти будівництва державної компанії "Укрбуд".
Про це повідомляє "Українська правда. Київ" з посиланням на ГО "Наша Воздвиженка".
Жителі називають будівництво незаконним, переконані, що воно руйнує обличчя стародавнього Києва і може призвести до повторення Куренівської повені 1961 року.
Як відомо, компанія "Укрбуд" має намір звести 32 житлових будинків в урочищі Гончари-Кожум’яки.
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Однак, за словами активістів, архітектурне рішення коригування ІІ черги забудови урочища Гончари-Кожум'яки (вулиці Кожум'яцька 24-34 та Дегтярна 7,25,29,30,31,6-28,32), схвалене на засіданні архітектурно-містобудівної ради у квітні 2010 року, досі не має позитивного висновку "Київдержекспертизи".
"Зазначене будівництво розташоване на території історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" та археологічного заповідника "Парку-музею "Стародавній Київ", проте немає погодження проекту ІІ черги забудови в Управлінні охорони культурної спадщини та Міністерстві культури і туризму України", - кажуть активісти.
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Вони переконані – якщо КМДА і закриватиме очі на незаконне будівництво, то нові висотні будинки "Укрбуду" на Воздвиженці стануть "ще одним плювком в обличчя стародавнього Києва".
"Забудовник вже порушив низку норм чинного законодавства: зокрема, перевищив допустиму висотність у цьому історичному районі – будується 8 поверхів замість дозволених 5, що порушує ансамбль історичної частини Подолу", - наголошують активісти.
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До того ж, за їх словами, забудовник незаконно вирубує дерева, що може призвести до екологічної катастрофи у заповіднику "Стародавній Київ"; веде будівництво після 23:00, не прибирає вулиці після проїзду будівельної техніки.
Також забудовник не передбачив у проекті належної кількості паркінгів, не передбачив додаткових виїздів з мікрорайону, не передбачив школи, садочка, дитячого та спортивного майданчика, продуктового магазину, туалетами загального користування.
"Ми вже маємо 2 монстри на Подолі. Історичний центр продовжують знищувати заради грошей. Це один бік проблеми. Інший – ще гірший. Надмірність поверхів та вирубка дерев може призвести до підняття ґрунтових вод та зсувів, і тоді катастрофа із потопом як в 1961 році на Куренівці може повторитися на Воздвиженці", - заявив архітектор Дмитро Чулков.
Жителі Воздвиженки кажуть, що бояться за свої життя та вимагають від забудовника демонтувати вже збудовані 7-й та 8-й поверхи і не будувати нові.