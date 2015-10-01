Жителі Воздвиженки протестують проти будівництва депутата від "УДАРу"

Про це повідомляє "Українська правда. Київ" з посиланням на ГО "Наша Воздвиженка".

Жителі називають будівництво незаконним, переконані, що воно руйнує обличчя стародавнього Києва і може призвести до повторення Куренівської повені 1961 року.

Як відомо, компанія "Укрбуд" має намір звести 32 житлових будинків в урочищі Гончари-Кожум’яки.

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Однак, за словами активістів, архітектурне рішення коригування ІІ черги забудови урочища Гончари-Кожум'яки (вулиці Кожум'яцька 24-34 та Дегтярна 7,25,29,30,31,6-28,32), схвалене на засіданні архітектурно-містобудівної ради у квітні 2010 року, досі не має позитивного висновку "Київдержекспертизи".

"Зазначене будівництво розташоване на території історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" та археологічного заповідника "Парку-музею "Стародавній Київ", проте немає погодження проекту ІІ черги забудови в Управлінні охорони культурної спадщини та Міністерстві культури і туризму України", - кажуть активісти.

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Вони переконані – якщо КМДА і закриватиме очі на незаконне будівництво, то нові висотні будинки "Укрбуду" на Воздвиженці стануть "ще одним плювком в обличчя стародавнього Києва".

"Забудовник вже порушив низку норм чинного законодавства: зокрема, перевищив допустиму висотність у цьому історичному районі – будується 8 поверхів замість дозволених 5, що порушує ансамбль історичної частини Подолу", - наголошують активісти.

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До того ж, за їх словами, забудовник незаконно вирубує дерева, що може призвести до екологічної катастрофи у заповіднику "Стародавній Київ"; веде будівництво після 23:00, не прибирає вулиці після проїзду будівельної техніки.

Також забудовник не передбачив у проекті належної кількості паркінгів, не передбачив додаткових виїздів з мікрорайону, не передбачив школи, садочка, дитячого та спортивного майданчика, продуктового магазину, туалетами загального користування.

"Ми вже маємо 2 монстри на Подолі. Історичний центр продовжують знищувати заради грошей. Це один бік проблеми. Інший – ще гірший. Надмірність поверхів та вирубка дерев може призвести до підняття ґрунтових вод та зсувів, і тоді катастрофа із потопом як в 1961 році на Куренівці може повторитися на Воздвиженці", - заявив архітектор Дмитро Чулков.

Жителі Воздвиженки кажуть, що бояться за свої життя та вимагають від забудовника демонтувати вже збудовані 7-й та 8-й поверхи і не будувати нові.