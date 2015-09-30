Київрада вже виділила майже 145 мільйонів на надбавки освітянам - Кличко

«У нинішній складній економічній ситуації в країні та у столиці міська влада робить все можливе, аби вчителі отримували достойну винагороду за свою непросту роботу. З 1 вересня збережено муніципальні надбавки для вчителів. Керівники всіх загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів одержують 50% надбавку від розміру ставки заробітної плати. Надбавку у 20% – за престижність педагогічної професії та 20% муніципальної надбавки отримують усі педагогічні працівники. Сьогодні Київрада вже виділила майже 145 млн грн на надбавки освітянам», – зазначив Кличко.

Київський міський голова подякував вчителям за витримку, за те, що, незважаючи на всі труднощі, вони інвестують свій час та сили в найцінніше – в дітей.

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«Найважливіше для нас – це наші діти. І ми хочемо, щоби вони були кращими за нас, мали якіснішу освіту, щоби вони гарно навчалися, відкривали для себе світ. Якісна освіта – запорука успіху у подальшому житті, – сказав Віталій Кличко. – Це ви готували переможців олімпіад, фестивалів, конкурсів та змагань міжнародного рівня. Це ваші учні – а саме 288 випускників столичних шкіл – отримали на зовнішньому незалежному оцінюванні цього року максимальні 200 балів», – звернувся до присутніх вчителів мер.

Він зазначив, що столична влада збільшила інвестиції у сферу освіти. «Робимо капітальні ремонти у школах і дитсадках. І навіть у цих складних умовах відкриваємо нові навчальні заклади. До цього навчального року в столиці відкрилися дві нових школи та два дитсадки», – зазначив Кличко.

У 2016 році планується відкрити 3 нових навчальних заклади та реконструювати ще 16. Мер побажав освітянам здоров’я, натхнення і миру. Після цього Кличко вручив освітянам грамоти і подяки від Київського міського голови та Міністерства освіти.