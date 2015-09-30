Корбан: У Києва достатньо ресурсів, щоб увійти до числа світових міст

Так вважає лідер «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» і кандидат на посаду київського міського голови Геннадій Корбан.

«У великих мегаполісах міська влада використовує гелікоптери. Це дозволяє виявити багато проблем, яких із землі не видно», – сказав Корбан після огляду Києва з гелікоптера.

Розповідаючи про враження від побаченого, політик зазначив, що в Києві багато «заторів». «Той, хто планував транспортні розв'язки, явно не літав на вертольоті над містом. Будувати міст лише для того, щоб його побудувати, – в цьому немає сенсу. Потрібно правильно змоделювати транспортні потоки в майбутньому і залежно від цього проектувати комунікації, які пов'язують правий і лівий берег міста», – сказав лідер УКРОПу.

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«Київ – дуже гарне місто, особливо якщо спостерігати його з висоти пташиного польоту: багато води, багато зелені, багато красивих, але не пристосованих для відпочинку людей островів. Трохи впадає в очі хаотична забудова – стирчать «вежі», які спотворюють Київ. Це свідчить лише про те, що немає генплану, немає концепції забудови міста. Але я вважаю, що це можна виправити, тому що Київ має достатньо місця, достатньо ресурсу, щоб сьогодні увійти до числа світових міст», – зазначив Корбан.