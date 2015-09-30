Целовальник звільнений з посади головного архітектора Києва

12:11, 30 вересня 2015
Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко звільнив Сергія Целовальника з посади головного архітектора Києва.

Целовальник / Фото УНИАН

Також звільнені два його заступники. Про це у "Tвіттері" написала прес-секретар мера Оксана Зінов’єва.

"Кличко тільки що звільнив головного архітектора Києва Целовальника та двох його заступників", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, СергіяЦеловальника було призначено головним архітектором столиці у серпні 2010 року.

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