Целовальник звільнений з посади головного архітектора Києва

Також звільнені два його заступники. Про це у "Tвіттері" написала прес-секретар мера Оксана Зінов’єва.

"Кличко тільки що звільнив головного архітектора Києва Целовальника та двох його заступників", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, СергіяЦеловальника було призначено головним архітектором столиці у серпні 2010 року.