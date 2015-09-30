Податкова проводить обшуки в офісі "Київгазу" - соцмережі
Співробітників "Київгазу" більше 12 годин утримували в будівлі та не випускали.
"Більше 12 годин нас незаконно утримують в будівлі. Міліція ігнорує звернення. Я прошу всіх, хто може допомогти поширити інформацію і звернути увагу ЗМІ. Можливо це нам допоможе вибратися", - написала на своїй сторінці в Facebоok Анна Шукун.
Более 12 часов нас незаконно удерживают в здании. Милиция игнорирует обращения. Я прошу всех, кто может помочь распространить информацию и обратить внимание СМИ. Возможно это нам поможет выбраться.Posted by Anna Shykun on Tuesday, September 29, 2015
Інший користувач Facebоok Олександр Клімашевський зазначає, що обшук в "Київгазі" триває з ранку. "Спочатку співробітників просто заблокували в кабінетах, тепер не випускають із будівлі, вимагають проводити обшук особистих речей, забороняють фото- відеофіксацію", - йдеться в повдіомленні.
Також Клімашевський зазначив, що на думку керівництва компанії, податківці "перевищують свої повноваження та діють без достатніх бридичних підстав".
В Киевгазе с утра проводят обыск.Сначала сотрудников просто заблокировали в кабинетах, теперь не выпускают из здания, т...Posted by Oleksandr Klimashevskyy on Tuesday, September 29, 2015
Також, паблік "Типичный Киев" у своєму Twitter опубликовав відео з місця події.
Обшук в приміщенні Київгаз - відео https://t.co/mVs04xf17P
— Типичный Киев (@kievtypical) September 29, 2015