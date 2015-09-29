Київська влада проводить переговори про реструктуризацію кредитів міста
21:04, 29 вересня 2015Київ
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Як повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов, київською міською владою 25 вересня 2015 року проведено попередні переговори зі Спеціальним комітетом кредиторів, які є власниками облігацій участі у кредиті міста Києва з термінами погашення у 2015 та 2016 роках («євробонди Києва»).
kievcity.gov.ua
Євробонди Києва входять до периметру боргових зобов‘язань, які підлягають реструктуризації, з метою досягнення цільових показників, встановлених МВФ для програми розширеного кредитування України, передає прес-служба КМДА.
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Реструктуризація євробондів Києва буде важливим кроком для стабілізації фінансового стану міста. Боргова операція проводитиметься окремо від нещодавно розпочатої реструктуризації прямих та гарантованих єврооблігацій України.
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