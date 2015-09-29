Київська влада проводить переговори про реструктуризацію кредитів міста

Євробонди Києва входять до периметру боргових зобов‘язань, які підлягають реструктуризації, з метою досягнення цільових показників, встановлених МВФ для програми розширеного кредитування України, передає прес-служба КМДА.

Читайте такожРеструктуризація держборгу не відлякає стратегічних інвесторів від українських активів - Абромавічус

Реструктуризація євробондів Києва буде важливим кроком для стабілізації фінансового стану міста. Боргова операція проводитиметься окремо від нещодавно розпочатої реструктуризації прямих та гарантованих єврооблігацій України.