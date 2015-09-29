На Оболоні відкрили медпункт невідкладної допомоги для дітей, який не працював з 2006 року

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час робочого візиту до 2-го пункту невідкладної медичної допомоги для дітей на вулиці Л. Гавро, 26.

«На відкриття цього закладу оболонці чекали з 2006 року, і нарешті міська влада на чолі з Віталієм Кличко виправдала їхні очікування, вперше виділивши 150 млн грн. на реконструкцію медичних закладів і 26 млн грн. на сучасне обладнання. Ще один пункт невідкладної медичної допомоги для дітей в Оболонському районі має важливе значення. Враховуючи розгалуженість району, вчасно реагувати на виклики киян можливості не було. Тож і медикам, і батькам доводилося самостійно знаходити вихід зі складної ситуації, адже для кожного з нас немає нічого важливішого, ніж здоров’я і життя, особливо коли йдеться про дітей. Наразі пункт невідкладної медичної допомоги повністю оснащено медичним обладнанням та забезпечено медикаментами і він готовий до прийому маленький мешканців району», – сказав заступник голови.

Він зауважив, що відкриття другого пункту відділення невідкладної медичної допомоги для дитячого населення є запорукою підвищення не тільки якості надання медичної допомоги, а й раціонального та економічного використання медичних ресурсів.

Кількість дитячого населення, яке обслуговує відділення, складає 20225 осіб з радіусом обслуговування 12 км. від вул. Богатирської до Проспекту Героїв Сталінграду, вул. Північної.

За телефоном 419-38-80 здійснюється прийом викликів та, в разі необхідності, надається консультативна допомога щодо здоров’я маленьких мешканців району та гостей міста Києва.

Медичну допомогу будуть надавати у сучасно обладнаних кабінетах, з них:

Кабінет прийому викликів (диспетчерська); Кабінет лікаря; Процедурний та маніпуляційний кабінет; Кабінет для прийому громадян за зверненням; Кімната відпочинку персоналу; Кімната для зберігання медикаментів.

Кабінети прийому оснащені відповідно до вимог наказу МОЗ України №500 від 29.08.2008 року.

Робоче місце лікаря укомплектоване ПК, тонометром, фонендоскопом, глюкометром.

Відділення оснащено новітніми електрокардіографами «ЮКАРД-100» з функцією телеметрії, апаратом для штучної вентиляції легень ИВЛ, тонометрами, сумками-уладками лікаря та фельдшера, ношами.

Процедурний та маніпуляційний кабінети оснащені всім необхідним для проведення внутрішньом'язових та внутрішньовенних ін'єкцій.

Кабінет амбулаторного прийому пацієнтів оснащений всім необхідним для огляду пацієнтів та надання невідкладної медичної допомоги.