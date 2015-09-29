Вибух на залізничному вокзалі у Києві: міліція розповіла про нові подробиці події

Про це повідомили у прес-службі МВС у Києві.

Зазначається, що після надання медичної допомоги потерпілу не госпіталізовували.

Жінка уже дала пояснення правоохоронцям: подія трапилася, коли вона після застілля вийшла на вулицю із кафе, де перебувала зі своєю подругою. У цей момент до неї підійшов чоловік, а після нетривалої розмови витягнув із кишені якийсь предмет та кинув його за кафе. При цьому пролунав вибух.

Читайте такожУ Києві затримали чоловіка, який влаштував вибух на вокзалі

У свою чергу чоловік, якого доставили до райуправління за підозрою у вчиненні правопорушення, свою вину не визнає. Натомість потерпіла і свідки події опізнали його.

"Зважаючи на те, що жодних документів у нього не було, міліціонерам розповів: він – житель іншої держави, 1975 року народження. В Україні, зокрема у Дніпропетровську, жив разом із дружиною із 2013 року, а три місяці тому переїхав у Київ. Постійного місця проживання та роботи немає", - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, сьогодні вночі невідомий чоловік на Південному вокзалі в Києві кинув вибуховий пакет у жінку. Вона отримала травми, проте її життю нічого не загрожує.