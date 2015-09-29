Вулицю з російським посольством у Києві можуть перейменувати на честь Нємцова
13:24, 29 вересня 2015Київ
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Дочка Нємцова підтримала ідею перейменувати Повітрофлотський проспект.
REUTERS
Найближчим часом у Києві одну з вулиць, швидше за все Повітрофлотський проспект, назвуть іменем загиблого від рук вбивць російського опозиційного політика Бориса Нємцова.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Німеччині на зустрічі з дочкою Нємцова Жанною.
Жанна Нємцова підтримала ідею перейменувати саме Повітрофлотський проспект, на якому знаходиться сьогодні російське посольство.
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