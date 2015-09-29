Столична влада ініціює розслідування фактів придбання медикаментів за завищеними цінами

Зокрема, мова йде про придбання препаратів «Доцетаксел – Віста» та «Трастузумаб», які, за інформацією, поширеною в ЗМІ, були придбані за завищеними цінами.

З ініціативою організувати службову перевірку за фактами, наведеними ЗМІ, до Київського міського голови Віталія Кличка звернувся заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

«Сигнали про можливі корупційні дії столичних посадовців не можуть залишатися без відповідної реакції. Ми ретельно перевіримо кожен факт, наведений у матеріалах ЗМІ, і публічно оголосимо результати. Адже протидія корупції – одне з найважливіших завдань, які перед своєю командою з перших днів роботи ставить мер Києва Віталій Кличко», – зауважив Радуцький.

До здійснення перевірки залучать представників Управління з питань запобігання та протидії корупції і Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Завершити перевірку фахівці мають вже до 5 жовтня 2015 року.