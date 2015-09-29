У Києві затримали чоловіка, який влаштував вибух на вокзалі

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував вибух на вокзалі в Києві. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив речник ГУ МВС України в Києві Оксана Блищик.

Читайте такожМіліція розслідує обставини нічного вибуху на залізничному вокзалі в Києві

"Зусилля працівників міліції спрямовані на те, щоб якомога швидше встановити і затримати особу зловмисника. Нам це вдалося. Чоловік зараз дає пояснення правоохоронцям. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі невідомий чоловік на Південному вокзалі в Києві кинув вибуховий пакет в жінку. Вона отримала травми, проте її життю нічого не загрожує.