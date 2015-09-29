Міліція розслідує обставини нічного вибуху на залізничному вокзалі в Києві

Подія трапилася близько півночі. У чергову частину Солом’янського райуправління міліції надійшло повідомлення про вибух. За викликом відразу виїхали слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки, йдеться в повідомленні відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Києві.

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"Правоохоронцям потерпіла повідомила, що біля неї проходив чоловік, кинув щось у її сторону і відразу пролунав вибух. Жінку із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню", - зазначається в повідомленні.

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, які ретельно оглядають територію. Відомості про інцидент внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Працівники міліції з’ясовують обставини події та проводять заходи щодо затримання особи, яка вчинила правопорушення.