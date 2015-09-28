Столична влада взялася за реконструкцію теплових пунктів у житлових будинках
До кінця поточного року у понад 50 житлових будинках столиці буде проведено реконструкцію індивідуальних теплових пунктів. Зокрема, у рамках реконструкції запрацює система погодного регулювання подачі тепла до будинку залежно від зовнішньої температури повітря.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, наразі зусиллями комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» вже підготовлено необхідну проектно-кошторисну документацію, проведено тренінги з підрядниками для забезпечення високої якості робіт на об’єктах.
Читайте такожКМДА: Завершено ремонт реабілітаційного центру для учасників АТО зі спинальною травмою
«Реконструкція індивідуального теплового пункту – це досить дороговартісні роботи. Наприклад, за найскромнішими підрахунками стартова вартість реконструкції починається з 250-300 тис. грн і більше. Ціна залежить від проекту і включає закупівлю обладнання, монтажні та будівельні роботи тощо. Але встановлення у будинку теплопункту – це зовсім інший підхід до споживання, оскільки мешканці віднині можуть розпочати економити та контролювати обсяги тепла, що споживають. Наприклад, погодний регулятор, який буде встановлено у кожному з цих будинків, дозволяє забезпечувати автоматичне коригування подачі теплоносія у залежності від температури зовнішнього повітря», – розповів Петро Пантелеєв.
Як зазначив заступник голови КМДА, за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка цього року місто розпочало кілька проектів з енергозбереження, які дозволять зекономити як окремій квартирі, так і бюджету міста.
Читайте такожКличко хоче створити систему управління, яка має унеможливити корупцію у міській владі
«Ми до кінця року встановимо 4000 будинкових теплолічильників, з яких вже встановлено понад 3000. Зараз розпочато активні будівельні роботи в 11 дитячих садках, де ми здійснюємо термосанацію, яка дасть можливість забезпечити більш комфортну температуру перебування дітей та значно економити на енергоносії», – запевнив він.
На ці потреби місту вдалося використати не лише бюджетні кошти, а й залучити міжнародні кредити на прийнятних для Києва умовах. Загалом на потреби енергозбереження та запровадження обліку енергоспоживання у Києві залучили 270 млн грн.