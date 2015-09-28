Столична влада взялася за реконструкцію теплових пунктів у житлових будинках

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, наразі зусиллями комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» вже підготовлено необхідну проектно-кошторисну документацію, проведено тренінги з підрядниками для забезпечення високої якості робіт на об’єктах.

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«Реконструкція індивідуального теплового пункту – це досить дороговартісні роботи. Наприклад, за найскромнішими підрахунками стартова вартість реконструкції починається з 250-300 тис. грн і більше. Ціна залежить від проекту і включає закупівлю обладнання, монтажні та будівельні роботи тощо. Але встановлення у будинку теплопункту – це зовсім інший підхід до споживання, оскільки мешканці віднині можуть розпочати економити та контролювати обсяги тепла, що споживають. Наприклад, погодний регулятор, який буде встановлено у кожному з цих будинків, дозволяє забезпечувати автоматичне коригування подачі теплоносія у залежності від температури зовнішнього повітря», – розповів Петро Пантелеєв.

Як зазначив заступник голови КМДА, за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка цього року місто розпочало кілька проектів з енергозбереження, які дозволять зекономити як окремій квартирі, так і бюджету міста.

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«Ми до кінця року встановимо 4000 будинкових теплолічильників, з яких вже встановлено понад 3000. Зараз розпочато активні будівельні роботи в 11 дитячих садках, де ми здійснюємо термосанацію, яка дасть можливість забезпечити більш комфортну температуру перебування дітей та значно економити на енергоносії», – запевнив він.

На ці потреби місту вдалося використати не лише бюджетні кошти, а й залучити міжнародні кредити на прийнятних для Києва умовах. Загалом на потреби енергозбереження та запровадження обліку енергоспоживання у Києві залучили 270 млн грн.