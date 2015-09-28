Столичні правоохоронці затримали 35 осіб за хуліганство біля будівлі ДФСУ в Києві

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, затримані віком від 25-ти до 35-ти років, серед них - чотири жінки, усі - мешканці київського регіону.

«На Київщині, де мешкає організатор акції, працівники міліції вилучили військову амуніцію, зокрема, камуфльовану форму, берці, розвантажувальні жилети, піротехнічну продукцію, у тому числі вибухові пакети, та гроші - 4 тис. дол. та 77 тис. грн. На момент затримання частина громадян уже були переодягнені в камуфльований одяг», - йдеться у повідомленні.

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Після проведення необхідних слідчих дій осіб доставлять до Шевченківського райвідділу міліції Києва, встановлять особу кожного та опитають із приводу подій біля ДФС України, а відтак приймуть процесуальне рішення відносно затриманих, додали в главку.

Зазначається, що слідчим відділом Шевченківського райуправління міліції проводиться досудове розслідування за фактом хуліганських дій. Правоохоронці отримали ухвалу суду на проведення санкціонованого обшуку в будинку одного з фігурантів кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі мають встановити участь та ступінь вини кожного з фігурантів.