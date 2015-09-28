Київський УКРОП хоче перенести міську адміністрацію на околицю столиці

Краще орендувати приміщення в більш дешевих районах столиці, а будівлю на Хрещатику здати в оренду. Про це заявив керівник Київської міської організації партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Дмитро Сіманський на своїй сторінці у Facebook.

«КМДА в існуючому вигляді взагалі не потрібна. Навіщо цей монстр в центрі Києва? Потрібно зняти, наприклад на Троєщині, два поверхи в офісному центрі, зробити там відкритий open space офіс, посадити туди 40-50 менеджерів, і усі питання керування містом будуть вирішуватися швидко і прозоро. Крім того, міський бюджет отримає додаткові гроші від оренди будівлі на Хрещатику», – підкреслив Дмитро Сіманський.

Політик також зазначив, що потрібно забрати більшість функцій у КМДА та віддати їх на місця. Столицею мають керувати громадяни, а не чиновники. «Чому саме КМДА має вирішувати, де поставити лавочки, де розбити клумби, де і в який колір фарбувати бордюри? Кияни на це не здатні?», – додав Сіманський.