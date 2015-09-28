Вісім гільз та дві кулі: у міліції розповіли подробиці бійки в Києві, у якій вбили бійця АТО

У Святошинському районі Києва на території одного із розважальних комплексів виник конфлікт між відвідувачами, який переріс у бійку зі стріляниною і закінчився смертю 31-річного учасника АТО.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, на початку четвертої ранку до чергової частини Святошинського райуправління міліції надійшло повідомлення про постріли поблизу одного із ресторанів.

Кількома хвилинами пізніше правоохоронці отримали інформацію зі спецлінії «103» про 18-річну дівчину, яку доставили до лікарні після наїзду автомобіля біля того ж таки закладу відпочинку.

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До працівників міліції, які прибули на виклик, звернувся 25-річний киянин і розповів про обставини події: він зустрівся зі своїм товаришем, щоб відсвяткувати зустріч бійців АТО. А згодом у них виник конфлікт із четвіркою незнайомців. Почалася бійка. Коли на допомогу підійшли побратими, один із опонентів дістав пістолет і почав стріляти під ноги та у повітря. А потім вони сіли в автомобіль «Ауді» і почали втікати.

«При цьому водій авто, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на студентку, яка була свідком події. У результаті потерпіла була доставлена в лікарню з попереднім діагнозом перелом гомілки лівої ноги. Після наїзду на дівчину водій «Ауді» додав газу, збив одного з учасників АТО і зник у невідомому напрямку. Від отриманих травм 31-річний киянин помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці вилучили 8 стріляних гільз калібру 9 мм та дві кулі. Речові докази направили для проведення експертизи.

Також працівники міліції встановили, що за номерними знаками автомобіля «Ауді», на якому втекли зловмисники, зареєстрований позашляховик «Паджеро спорт», власницею якого є 61-річна киянка.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення підозрюваних осіб та з’ясовують обставини події.