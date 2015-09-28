Киянам вдалося отримати фотографії підозрюваного у вбивстві демобілізованого бійця АТО

Кияни змогли отримати фрагмент з відеокамер безпеки у закладі, в якому сталася сутичка, в результаті якої загинув боєць АТО Артем Приходько.

Відповідні фотографії з'явилися на сторінці Київської міської спілки ветеранів АТО в Facebook.

"Допоможіть впізнати людину ліворуч. Саме вона була за кермом синьою Ауді, яка вбила Артема Приходько", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, демобілізований боєць 12 окремого мотопіхотного батальйону Артем Приходько загинув в ніч на неділю в Києві в результаті сутички в кафе.

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Так, в ніч з 26 на 27 вересня компанія учасників АТО відзначала в кафе "Пальміра" у Святошинському районі Києва демобілізацію третьої хвилі.

"І це не сподобалося двом відвідувачам, які спровокували скандал і бійку жартами про "защитничков". Хлопці викликали міліцію, але провокації тривали, потім ті, хто зайшли, дістали ПМ і почали стріляти. Людей, які захищали Батьківщину під "Градами", важко налякати пістолетом Макарова, тому один з нападників був змушений тікати дворами в бік Окружної, а другий стрибнув за кермо автомобіля і спробував втекти. Рухаючись з місця, він зачепив дівчину (випадкову відвідувачку кафе) і наїхав на Артема Приходько, демобілізованого бійця 12 окремого мотопіхотного батальйону. Артем від отриманих травм помер", - сказано у повідомленні Київської міської спілки ветеранів АТО.

Номерний знак автомобіля "Ауді" темно-синього кольору - АА 3056 СМ.