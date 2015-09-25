Черга до дитсадків столиці скоротилася на 15% – КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, вітаючи з Днем дошкілля всіх вихователів та працівників дитсадків столиці.

«Нестача дитячих садків – одна з найгостріших проблем міста, яку команда мера Віталія Кличка успішно вирішує, незважаючи на складні економічні умови. За рахунок відкриття двох нових дитсадків у Дарницькому та Солом’янському районах столиці, відновлення 74 додаткових груп для дошкільнят, Києву вдалося скоротити чергу майже на 2 тисячі місць», – зазначила вона.

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При цьому Старостенко запевнила, що столична влада працюватиме над цим питанням і надалі: «До кінця року ми також плануємо відкрити декілька нових дитячих садків. Крім того, завдяки меру Віталію Кличку, Київ отримав 4,5 млн євро на відновлення додаткових груп у дитсадках – очікується, що протягом двох наступних років у столиці буде відкрито близько 100 додаткових груп для більше ніж двох тисяч малюків».

Водночас, заступник голови КМДА зазначила, що місто підтримує працівників дошкільних навчальних закладів, адже розуміє, наскільки важкою та важливою є їхня праця.

«Ми зберегли муніципальні надбавки для вчителів та вихователів, а з 1 вересня підвищили зарплатню всім працівникам бюджетної сфери. Зокрема, підвищаться зарплати вчителів та вихователів на 160-400 грн. Крім того, місто запровадило додаткову плату за інтенсивність тим вихователям, які працюють у переповнених групах», – додала вона.