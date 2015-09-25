В Києві побито черговий рекорд: минула ніч виявилась найтеплішою за останні 134 роки
Сьогодні в Києві побито черговий температурний рекорд - максимальна температура повітря після полудня досягла +29,1°С, перевищивши таким чином попередній рекорд температури для цього дня, який був зафіксований у 1927 році, на 0,1 °С.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія України. За даними спостережень, у Києві 25 вересня існує ймовірність, що середньодобова температура буде також перевищена.
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«Минулої ночі кияни мали найтеплішу ніч з 1881 року для цієї дати. Температура вночі не опустилась нижче 16,6°С, що на 0,1°С вище значення температури для цього дня 1937 року», - йдеться у повідомленні.
Це вже 20-й температурний рекорд у вересні, який розпочався високими температурами, зазначили в обсерваторії.
Фахівці наголошують, що цьогорічний вересень виявився найбільш рекордним. Всього у вересні їх було вже 18 – більше ніж за усі попередні 8 місяців поточного року.