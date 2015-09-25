Завтра в Києві можуть обмежити вхід до метро через проведення матчу "Динамо" - "Говерла"

В суботу, 26 вересня, у Києві можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Про це повідомила прес-служба КМДА.

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У мерії зазначили, що це пов’язано з проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Говерла» (Ужгород).

«Обмеження можуть бути введені після закінчення матчу залежно від пасажиропотоку», - сказано у повідомленні.