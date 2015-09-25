Завтра в Києві можуть обмежити вхід до метро через проведення матчу "Динамо" - "Говерла"
15:09, 25 вересня 2015Київ
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Обмеження можуть бути введені після закінчення матчу залежно від пасажиропотоку.
Вхід в столичне метро завтра можуть обмежити / Фото УНІАН
В суботу, 26 вересня, у Києві можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».
Про це повідомила прес-служба КМДА.
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У мерії зазначили, що це пов’язано з проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Говерла» (Ужгород).
«Обмеження можуть бути введені після закінчення матчу залежно від пасажиропотоку», - сказано у повідомленні.
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