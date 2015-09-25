Кличко хоче створити систему управління, яка має унеможливити корупцію у міській владі

Важливо створити таку систему управління, яка унеможливить корупцію. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на першій міжнародній конференції «Як подолати корупцію? Методики мінімізації корупційних складових на місцевому рівні».

Кличко заявив, що київська міська рада першою в Україні запровадила систему голосування Рада-4, яка зробила неможливим так зване кнопкодавство. Також столична влада відкрила бюджет міста, і сьогодні кожен громадянин може перевірити всі джерела наповнення та використання кожної копійки бюджету.

«І я вважаю, що ми створили прецедент у країні. Переконаний, таким повинен бути бюджет кожного міста, кожної громади. Ми готові ділитися досвідом і допомогти колегам у цьому», – сказав Київський міський голова.

Крім того, відзначив мер, київська адміністрація повернула у столицю відкриті земельні аукціони, створила Антикорупційну раду, запроваджує систему онлайн закупівель та відкриває реєстр власності.

«Результати внутрішнього аудиту, який ми провели в КМДА, вражають: виявлено мільярди гривень втрат, ми звільнили майже 400 чиновників. Вже відкрито 65 кримінальних проваджень, кілька справ передали до суду. Але їх має бути не кілька. За кожною справою стоїть конкретна особа, що зазіхнула на гроші киян. І за це треба відповідати по закону. Сьогодні у корупціонерів земля повинна горіти під ногами. Тільки тоді ми зможемо виграти цю війну», – підкреслив Кличко.