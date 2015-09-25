30 градусів тепла: "бабине літо" у Києві побило майже столітній рекорд

Метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії після 15 години у четвер 24 вересня зафіксували температуру +30,0°С, що перевищила на 1,3°С попереднє максимальне значення для цього дня, яке було зафіксовано у 1927 році, повідомляє прес-служба обсерваторії.

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Крім того було перевищене й попереднє історичне значення середньодобової температури, яке зафіксовано також у 1927 році на 1,4°С. Середньодобова температура склала +23,2°С.

Варто зазначити, що цьогорічний вересень виявився найбільш рекордним. Всього у вересні їх було вже 18 – більше ніж за усі попередні 8 місяців поточного року.