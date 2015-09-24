У Києві сталася перестрілка, поранено міліціонера

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, із вогнепальним пораненням руки та травмою голови міліціонера доставили до медичного закладу.

В повідомленні зазначається, що сьогодні під час проведення спецоперації у Голосіївському районі Києва з затримання зловмисників, правопорушники намагалися втекти на своєму автомобілі. «Щоб їх зупинити, один з оперативників вискочив на підніжку автомобіля. Один з пасажирів здійснив постріл і влучив правоохоронцю у руку», - повідомляють в міліції.

Читайте такожУ Києві біля будівлі Міністерства транспорту сталася стрілянина, є жертви - ЗМІ

При цьому зазначають, що «зловмисники зникли з місця вчинення кримінального правопорушення автомобілем «Тойота Прадо» чорного кольору». У столиці оголошено план «Перехоплення». Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання осіб, причетних до цього злочину.