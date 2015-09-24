Кличко підвищив зарплати столичним бюджетникам

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради, передає прес-служба КМДА.

«Гроші, які ми вивели з корупційних оборудок, йдуть у бюджет міста, на потреби киян. Це і додаткове фінансування системи освіти, будівництво шкіл і садочків, ремонт доріг, інфраструктури, підтримка соціально незахищених людей, які сьогодні ледве виживають. Також за рахунок цих коштів, за нашим із вами рішенням, у столиці з вересня будуть підвищені зарплати усім працівникам бюджетної сфери – це 170 тисяч киян. Зокрема, підвищаться зарплати вчителів та медиків. На 160-400 грн», – сказав Кличко.

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Відтак, зауважив Київський міський голова, лікар отримуватиме на 320 грн більше, вчитель – на 339 грн, медсестра – на 263 грн більше, ніж раніше. І наголосив, що це вдалося зробити за рахунок перекриття корупційних потоків і спрямування коштів у бюджет міста.

«І це тільки початок. Ми не збираємося зупинятися. Зламаємо повністю корупцію – буде значно більше грошей на розвиток столиці та забезпечення гідного життя киян. Тому, колеги, працювати ефективно, працювати чесно, бо гаслами асфальт не покладеш і під’їзд не відремонтуєш», – закликав Кличко депутатів Київради.