Очільникам столичних районів доручили ліквідувати сміттєзвалища та відремонтувати дитячі майданчики

Про це Кличко заявив під час інспекції по місту за участі очільників районів.

Спочатку учасники інспекції оглянули занедбаний та необлаштований дитячий майданчик по вулиці Вершигори у Дніпровському районі. Мер доручив очільнику району прибрати та облаштувати майданчик в найкоротші терміни і доповісти про виконану роботу. "Стан деяких дитячих і спортивних майданчиків у столиці незадовільний, про що, зокрема, свідчать звернення киян на лінію 1551. Серйозних витрат для полагодження такі майданчики не потребують. Тому звертаюся до всіх очільників районів: наведіть лад, приберіть території майданчиків, просійте пісок, пофарбуйте, повісьте сітки для волейболу", - зазначив Кличко.

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Він відзначив, що у Києві стартував осінній місячник із благоустрою. І наголосив главам районів на необхідності прибирати сміття, якщо потрібно - щоденно. "Збирайте ЖЕКи, ОСНи, ставте завдання прибирати територію і контролюйте. Будуть звернення - відповідальність лягає на кожного голову району. Прибирання території і вивіз сміття - ваш обов'язок. І щоби в паркових зонах і біля будинків стояли сміттєві контейнери та урни. Адже, якщо вони відсутні - сміття кидають на землю", - сказав мер Києва.

Після цього столичний голова оглянув звалище біля зеленої зони по вулиці Вершигори. І наказав очільнику району терміново його ліквідувати. "Знайдіть тих, кому належить ця ділянка. Якщо вас ігнорують - значить ви неефективний голова району. Викликаєте господаря цієї ділянки і кажете: оскільки ви не використовуєте за призначенням дану ділянку, не прибирайте її, ми будемо розривати договір оренди і повертати її у власність міста. Ділянка знаходиться на території вашого району. Те, що відбувається на вашій території - це зона відповідальності голови району", - наголосив Кличко, звернувшись до очільника Дніпровського району.

Київський міський голова також доручив всім очільникам районів перевірити свою територію, і в разі виявлення сміттєзвалищ - якомога швидше їх ліквідувати. "Ми бачимо тут, як центр району, зелена зона перетворюється на звалище. Такі приклади можна знайти в кожному районі. Якщо територія закріплена за містом, - це ваша зона відповідальності. Якщо територія перебуває в оренді - зустрічайтесь з господарями і пропонуйте їм по-мирному вирішити питання. Або він слідкує за своєю територією - або ми розриваємо договір оренди. Звалищ у місті ми не допустимо!" - підкреслив Кличко.