Кличко відкрив у Києві найсучасніше в Україні відділення невідкладної допомоги

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування лікарні, де у рамках реконструкції І пускового комплексу І черги відкрили відділення невідкладних станів.

«Ми перебуваємо у найсучаснішому відділенні не тільки Києва, а й України. Медицина – це насамперед технології. Сучасне обладнання дає можливість лікарям максимально швидко надати необхідну медичну допомогу та врятувати життя пацієнту. Аналогів такого обладнання в Україні немає. Я дуже радий, що сьогодні ми зробили ще один крок до того, аби кияни, які потребують невідкладної медичної допомоги, отримали її. За оцінками експертів, це обладнання відповідає найвищим світовим стандартам. І чудово, що воно тепер є у нашій міській лікарні», – зазначив Кличко.

Відділення невідкладних станів передбачає як надання амбулаторної допомоги без госпіталізації, так і госпіталізацію, проведення операцій, перев’язок, можливість поставити крапельницю.

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Так, операційне відділення невідкладних станів міської лікарні № 12 обладнане найсучаснішою лапароскопічною стійкою для проведення лапароскопічних операцій, наркозно-дихальним апаратом, який дозволяє робити тривалі наркози – найменш травматично та безпечно для пацієнта. Напрямки проведення операцій: уся черевна хірургія, починаючи від апендицитів і гриж, а також будь-які гінекологічні та урологічні операції.

«Ми зробили все, щоб дофінансувати розпочате у 2010 році будівництво, яке перетворилося на довгобуд. Ми знайшли кошти, щоб завершити необхідні роботи і запустити І чергу реконструкції. Ми розуміємо, наскільки питання надання медичної допомоги важливе для киян, тож будемо працювати, щоб незабаром відкрити другу чергу реконструкції, щоб кияни могли вчасно отримати кваліфіковану медичну допомогу на вищому рівні», – наголосив Кличко.

Також найближчим часом таке відділення відкриють у столичній Олександрівській лікарні.