Начальник столичної міліції вважає за доцільне легалізацію проституції

Про це Терещук повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

“Я не за проституцію, але разом з тим, дивлячись на сьогоднішні умови, на сьогоднішній стан, то можливо було б краще легалізувати і зробити це як зроблено в багатьох країнах Заходу. Тому що те, що робиться сьогодні, воно не може так робитися... я не за проституцію. Але за те, щоб навести порядок в країні, порядок у місті (Києві) сьогодні”, - сказав Терещук.

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Також він зазначив, що лише в цьому році було ліквідовано в столиці багато притонів, які надавали секспослуги і контролювалися угруповуваннями.

Зокрема, як зазначив Терещук, днями було виявлено в розважальному закладі подібний притон, в якому крім проституції збувалися і вживалися наркотики. При цьому Терещук зазначив, що цей заклад буде закрито.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано проект закону "Про регулювання проституції та діяльності секс-закладів".