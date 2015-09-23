У Києві на час ремонту на площі Перемоги закривається рух трамваїв №14, 15 і 18

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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За даними прес-служби, «на час реконструкції трамвайного переїзду на площі Перемоги тимчасово закривається рух трамвайних маршрутів на зазначеному транспортному вузлі з 22:30 год. 24 вересня до 4 жовтня 2015 року, а також вносяться тимчасові зміни у роботу громадського транспорту. Про це повідомили в КП «Київпастранс».

Так, рух трамваїв маршрутів №15 «Автогенний завод – вулиця Старовокзальна» та №18 «Контрактова площа – вулиця Старовокзальна» тимчасово закривається.

На трамвайному маршруті №14 «Автогенний завод – Контрактова площа» збільшується кількість рухомого складу у робочі та вихідні дні.

У свою чергу, на період проведення робіт організовується тимчасовий автобусний маршрут №18 на ділянці від вул. Старовокзальної до вул. Артема за трасою: вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Петлюри – вул. Саксаганського – вул. Дмитрівська – вул. Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька – вул. Коперника – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна.

Пасажири автобусів маршруту №18ТР на період закриття руху трамваїв мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаним для проїзду у трамваї.