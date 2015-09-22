Проект нового генплану Києва має на меті легалізувати скандальні незаконні забудови – депутат Київради

Про це заявив депутат Київради, член "Українського об’єднання патріотів – УКРОП" Олег Калініченко.

"Фактично проект генплану має на меті узаконити близько 2 тисяч скандальних незаконних землевідводів. Так мерія хоче зняти соціальну напругу в суспільстві та захистити інтереси інвесторів, тобто забудовників. Причина досить зрозуміла – в КМДА керують забудовники, а значна частина чиновників вже довго працює на великий бізнес, а не на інтереси киян", – заявив Калініченко.

Також депутат Київради зазначив, що новий генплан передбачає зменшення площі парків та скверів, забудову територій без громадського простору та об’єктів соціальної інфраструктури. "Таким чином локальні громади залишаться без місць відпочинку, яких і так бракує в столиці", – додав Олег Калініченко.

На думку депутата, варто було б почати з ревізії діючого генплану Києва та притягнення до відповідальності усіх чиновників та бізнесменів, з вини яких столиця перетворилась на хаотичні, некомфортні та недружні до людини кам’яні хащі.

"Мерія в сьогоднішньому вигляді має бути замінена на сучасну, ефективну, прозору та зрозумілу для людей структуру, яку в режимі онлайн зможуть контролювати кияни. Окрім того, потрібно наділити владою територіальні громади аби вони самі могли впливати на забудову в їхньому районі. Тільки тоді кияни зможуть повернути контроль над процесом містобудування та припинити свавілля забудовників, які керують зараз Києвом в своїх інтересах", – додав Калініченко.