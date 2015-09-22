Мерія Києва повинна бути невеликою і працювати в режимі штабу - Корбан

«Потрібно показати новий підхід. Київ – досить самостійна громада, вона вже досить децентралізована. У Києва є окремий статус, свої гроші, всі можливості, щоб, не чекаючи змін до Конституції, провести реформу, починаючи з місцевої влади», – сказав Геннадій Корбан вінтерв'ю «Главкому».

Насамперед Корбан має намір скоротити апарат мерії, а саму будівлю здати в оренду. «У мене не буде 400-500-700 людей. Мені достатньо 5–8 заступників за ключовими напрямами і 40 осіб добре підготовленого стафу, який буде швидко реагувати, комунікувати та здійснювати зворотний зв'язок. Решта – це аутсорсинг. Мені навіть ця будівля мерії не потрібна, здам її в оренду, щоб отримувати додатковий дохід для міста, і винайму набагато менший офіс – open–space, де сидітимуть всі служби, щоб я всіх бачив», – зазначив він.

При цьому він підкреслив, що мер Києва – це лідер громади, і він «не розповідає, скільки труб поміняв і скільки почистив туалетів, або як здешевити жетони в метро». «Це не рівень мера. Він своєю поведінкою, манерою спілкуватися, способом життя задає тон, створює концепт міста», – упевнений Корбан.

На думку Корбана, мерія повинна працювати в режимі постійно діючого штабу. «Коли я працював у Дніпропетровській адміністрації, у мене не було кабінету з персональною кімнатою відпочинку. Я зайняв зал нарад, зробив там собі кабінет, і в мене в цьому залі постійно юрмилися люди. Приходили і йшли, хтось сидів постійно. Це була робота в режимі штабу. І тут так можна зробити», – вважає Корбан.

Також він упевнений, що райради в Києві потрібно ліквідувати. «Райради і райвиконкоми розпустити, а будівлі здати в оренду», – сказав Корбан.

«Ми показали, що вміємо діяти нестандартно. І те, що хочемо зробити в Києві, – це буде нестандартно. Це не буде хамський чи грубий підхід, а просто новий», – запевнив Геннадій Корбан.