Кличко обіцяє, що кияни зможуть придбати ліки від серцево-судинних хвороб у комунальних аптеках зі знижкою

Відсьогодні в аптеках КП «Фармація» мешканці столиці, які потребують соціального захисту і мають серцево-судинні захворювання, зможуть придбати за карткою киянина ліки за доступними цінами.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації соціального проекту «Допоможемо хворим на гіпертонію», запровадженого в аптеках КП «Фармація».

«Сотні тисяч киян сьогодні страждають на серцево-судинні захворювання, і ми знайшли можливість зробити соціальні ціни на 10 найменувань ліків першої необхідності, знижки на деякі ліки досягають 70%», – зазначив Віталій Кличко.

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У першу чергу будуть відпускати за спеціальними цінами 10 найменувань найбільш вживаних лікарських засобів вітчизняних заводів–виробників, зокрема Бісопрол, Каптопрес, Каптоприл. Наприклад, якщо 20 пігулок Бісопролу сьогодні в аптеках Києва в середньому коштує 24,5 грн, то у «Фармації» відтепер за карткою киянина пільговики можуть його придбати за 9,85 грн.

Також Кличко повідомив, що заборгованість "Фармації" погашена, і сьогодні підприємство може покривати витрати, пов'язані із соціальним напрямком.

У подальшому планується розширення переліку ліків, які кияни пільгових категорій зможуть придбати за спеціальними цінами.