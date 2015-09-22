У Кличка хочуть змусити забудовника знести незаконні поверхи "монстра на Подолі"

Про це заявив секретар Київради Олексій Резніков, повідомляє Українська правда за інформацією прес-служби міськради.

"Як і у випадку із будівлею в Десятинному провулку, 3-5, об’єкт на Нижньому Валу, 27-29 перевищує максимально припустиму висотність – 27 метрів. Сподіваємося, забудовник на Валах візьме приклад з колег по цеху та добровільно піде на приведення своєї будову до містобудівних умов", - сказав він.

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Резніков додав, що у цьому випадку "також мають місце порушення умов оренди ділянки, умов погодження проектної документації, порушення об’ємів будівництва та пайової участі".

Вранці 22 вересня цей проект рішення винесуть на постійну комісію Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Якщо проект підтримає комісія, а потім і Київрада, то забудовник ТОВ "Пателі Лізінг" буде змушений у місячний термін знести незаконні поверхи.

"Якщо забудовник не виконає пункти цього рішення, договір оренди буде розірвано. Хочу підкреслити, що це наша принципова позиція: містобудівні умови в столиці відтепер мають і будуть дотримуватись, а будівлі-монстри не будуть спотворювати історичне обличчя Києва", - наголосив Резніков.

Як відомо, будівництво "монстра" майже завершено. Однак, забудовник фактично збрехав киянам, бо збільшив кількість поверхів у будинку після того, як оригінальний проект був погоджений на громадських слуханнях.

Замість запроектованих шести поверхів будинок зараз має чотирнадцять. Будівля розташована у частині історичного Подолу, де такі багатоповерхівки в принципі заборонені.

Варто відзначити, що те, що забудовник порушує місто будівні вимоги, було видно дуже давно – "незаконні поверхи" з’явилися ще кілька років тому.

У 2009 році відповідно до позитивного висновку ДП "Укрдержекспертиза" Департамент містобудування та архітектури погодив проектну документацію для будівництва 7-поверхового об’єкта на вул. Нижній Вал, 27-29.

Повторна експертиза проекту проводилася у 2011 році, що призвело до зміни проектних рішень. Використовуючи прогалини у законодавстві, замовник ТОВ "Пателі Лізинг" скоригував проект до 13-ти поверхів.

У лютому Господарський суд Києва заборонив вводити в експлуатацію житлово-офісний комплекс на вул. Нижній Вал, 27-29.

Наразі столичні жителі збирають підписи проти житлового будинку "Подол Престиж" за адресою Нижній Вал, 27-29.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада буде зносити будівництва, які ведуться з порушенням норм законодавства.