У Кличка хочуть змусити забудовника знести незаконні поверхи "монстра на Подолі"

11:58, 22 вересня 2015
Київ
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Київрада має намір змусити забудовника ТОВ "Пателі Лізінг" демонтувати незаконні поверхи будинку на Нижньому Валу, 27-29, більш відомого як "монстр на Подолі".

Такий проект забудовник погодив на громадських слуханнях. Фото forum.domik.ua Такий проект забудовник погодив на громадських слуханнях. Фото forum.domik.ua

Про це заявив секретар Київради Олексій Резніков, повідомляє Українська правда за інформацією прес-служби міськради.

"Як і у випадку із будівлею в Десятинному провулку, 3-5, об’єкт на Нижньому Валу, 27-29 перевищує максимально припустиму висотність – 27 метрів. Сподіваємося, забудовник на Валах візьме приклад з колег по цеху та добровільно піде на приведення своєї будову до містобудівних умов", - сказав він.

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Резніков додав, що у цьому випадку "також мають місце порушення умов оренди ділянки, умов погодження проектної документації, порушення об’ємів будівництва та пайової участі".Сьогодні "монстра" вигнали на 55 метрів, хоча в історичному центрі дозволено лише 27. Фото domov.kiev.ua

Вранці 22 вересня цей проект рішення винесуть на постійну комісію Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Якщо проект підтримає комісія, а потім і Київрада, то забудовник ТОВ "Пателі Лізінг" буде змушений у місячний термін знести незаконні поверхи.

"Якщо забудовник не виконає пункти цього рішення, договір оренди буде розірвано. Хочу підкреслити, що це наша принципова позиція: містобудівні умови в столиці відтепер мають і будуть дотримуватись, а будівлі-монстри не будуть спотворювати історичне обличчя Києва", - наголосив Резніков.

Як відомо, будівництво "монстра" майже завершено. Однак, забудовник фактично збрехав киянам, бо збільшив кількість поверхів у будинку після того, як оригінальний проект був погоджений на громадських слуханнях.

Замість запроектованих шести поверхів будинок зараз має чотирнадцять. Будівля розташована у частині історичного Подолу, де такі багатоповерхівки в принципі заборонені.

Варто відзначити, що те, що забудовник порушує місто будівні вимоги, було видно дуже давно – "незаконні поверхи" з’явилися ще кілька років тому.

У 2009 році відповідно до позитивного висновку ДП  "Укрдержекспертиза" Департамент містобудування та архітектури погодив проектну документацію для будівництва 7-поверхового об’єкта на вул. Нижній Вал, 27-29.

Повторна експертиза проекту проводилася у 2011 році, що призвело до зміни проектних рішень. Використовуючи прогалини у законодавстві, замовник ТОВ "Пателі Лізинг" скоригував проект до 13-ти поверхів.

У лютому Господарський суд Києва заборонив вводити в експлуатацію житлово-офісний комплекс на вул. Нижній Вал, 27-29.  

Наразі столичні жителі збирають підписи проти житлового будинку "Подол Престиж" за адресою Нижній Вал, 27-29.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада буде зносити будівництва, які ведуться з порушенням норм законодавства.  

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